Вашингтон, 30 июня, 2023, 07:59 — ИА Регнум. США в будущем собираются отправить с визитом в Южную Корею подводную лодку класса Ohio (Огайо), которая может нести ядерное вооружение, заявил на брифинге 29 июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

При этом он отказался уточнять, разместят ли на субмарине перед отправкой ядерное оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня южнокорейское министерство обороны объявило о прибытии в Республику Корея американской атомной подводной лодки USS Michigan с управляемыми ракетами. Субмарина остановилась в порту Пусан, где находится ключевая военно-морская база страны.

В ведомстве отметили, что судно прибыло для отработки специальных совместных учений военных США и Южной Кореи, а также для участия в других мероприятиях. 26 июня МИД КНДР обвинил Сеул и Вашингтон в доведении напряженности на Корейском полуострове до угрозы ядерного конфликта.

Такое заявление Пхеньян сделал на фоне маневров, которые проводят совместно американские и южнокорейские вооружённые силы.