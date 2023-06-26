Пхеньян, 26 июня, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Северной Кореи 26 июня обвинило Южную Корею и США в доведении напряженности на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны.

National Nuclear Security Administration Ядерная война

По сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), ситуация обострилась из-за агрессивности Сеула и Вашингтона в проведении военных учений.

«Уровень военной напряжённости, бесчинства США на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии приближают ситуацию к возникновению ядерной войны», — заключили в докладе Института по делам США при МИД КНДР.

Акцентируется, что США всё настойчивее прибегают к «тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы» Северной Кореи.

Исследователи предупредили, что, в случае войны, она быстро превратится в мировую и термоядерную — опасность достигла взрывоопасного уровня, который нельзя игнорировать.

Как сообщало ИА Регнум, действия Соединённых Штатов в наибольшей степени подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом 1 июня заявил замглавы МИД КНДР Ким Сон Гён.

Обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что размещение Вашингтоном своих атомных подводных лодок и другого стратегического вооружения на Корейском полуострове грозит региону ядерной войной.

Он уточнил, что гегемонистской целью США является превращение всей Южной Кореи в свой самый крупный аванпост на Дальнем Востоке. Он добавил, что Вашингтон планирует использовать его при реализации стратегии по достижению мирового господства.