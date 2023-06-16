Сеул, 16 июня, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Американская атомная подводная лодка с управляемыми ракетами 16 июня прибыла в Южную Корею впервые за шесть лет, сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Речь идёт о субмарине USS Michigan, которая пришвартовалась к ключевой военно-морской базе страны в порту Пусан. Она достигла полуострова после того, как накануне КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности.

В минобороны Южной Кореи уточнили, что во время пребывания подводной лодки в Пусане военно-морские силы страны проведут совместно с США учения по проведению специальных операций, чтобы отработать ответ на возможные угрозы со стороны КНДР.

USS Michigan также примет участие в других мероприятиях, которые посвящены 70-летию союза Сеула и Вашингтона.

После окончания Второй мировой войны часть Корейского полуострова (север) оказалась под контролем СССР, а другую (юг) — контролировали США. В 1948 году в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном были созданы два правительства, которые образовали просоветскую КНДР и проамериканскую Республику Корея.

Все это время между двумя странами продолжается противостояние. Южную Корею активно поддерживают Япония и США. КНДР, в свою очередь, пытается развивать собственную ядерную программу, осуществляя запуски ракет, включая баллистические, в сторону Японского моря.