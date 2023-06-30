Вашингтон, 30 июня, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Прекращение гибели людей назвал своей ключевой целью на Украине экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 29 июня в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны», — сказал Трамп.

По мнению Трампа, достичь заявленной им важнейшей цели мешает отсутствие главного посредника и переговорщика между Украиной и Россией, который смог бы посодействовать заключению мира между сторонами конфликта.

Экс-глава Белого дома отметил, что если бы он стоял во главе США, то «всё стало бы предметом переговоров». При этом Трамп не исключил сценария, в котором ради прекращения боевых действий Украине придётся смириться с потерей некоторых территорий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по мнению экс-президента США Трампа, момент для установления мира на Украине настал, США должны уже сейчас взять на себя роль посредника в мирном урегулировании конфликта.

Экс-президент США Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году он сумеет за сутки урегулировать украинский конфликт. В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал о хороших отношениях, которые у него сложились с президентом России Владимиром Путиным, хотя они давно не общались.

По словам Трампа, он рассказал Путину, что если тот решит начать вооружённые действия, то будут «серьёзные последствия» и это обернётся катастрофой. Также Трамп заявил, что обещал принять меры при таком развитии событий.