Вашингтон, 30 июня, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Момент для установления мира на Украине настал, США должны уже сейчас взять на себя роль посредника в мирном урегулировании конфликта. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп в опубликованном 29 июня интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Полагаю, что самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира», — заявил Трамп.

По мнению экс-главы Белого дома, настало самое удобное время для того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине путём мирных переговоров.

Экс-президент США Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году он сумеет за сутки урегулировать украинский конфликт. Трамп не раскрывал методы и пути достижения мира на Украине, но неоднократно намекал на хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News о хороших и крепких отношениях, которые у него сложились с президентом России Владимиром Путиным, хотя они давно не общались.

По словам Трампа, он рассказал Путину, что если тот решит начать вооружённые действия, то будут «серьёзные последствия» и это обернётся катастрофой. Также Трамп заявил, что обещал принять меры при таком развитии событий. Трамп указал, что ему удалось бы привести Россию и Украину к соглашению в течение суток.