Вашингтон, 30 июня, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Госдепартамент Соединённых Штатов Америки одобрил возможную продажу Тайваню вооружения, боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на сумму 440 миллионов долларов, сообщили в министерстве обороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Государственный департамент одобрил возможную иностранную военную продажу Экономическому и культурному представительству Тайбэя в США 30-миллиметровых боеприпасов и оборудования», — говорится в заявлении Пентагона.

Также США продаст Тайваню запасные и ремонтные части для колёсных транспортных средств и вооружений. Общая сумма обоих сделок оценивается в 440 миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 19 самолётов и кораблей Народно-освободительной армии Китая, восемь из которых пересекли «среднюю линию» Тайваньского пролива.