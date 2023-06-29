Вашингтон, 30 июня, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не намерены отправлять свои войска на Украину, заявил официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер в ходе брифинга 29 июня.

(сс) The U.S. Army Солдаты ВС США

«Президент [Джо Байден] дал очень чётко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал Миллер, отвечая на заявление экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса ранее предположил, что войска НАТО могут стать непосредственными участниками конфликта на Украине. По его словам, это может произойти, если западные союзники Киева не смогут предоставить гарантий безопасности в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.

Как передавало ИА Регнум, бывший вице-премьер и кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Майк Пенс в интервью NBC News призвал власти страны никогда не отправлять свои войска на Украину. При этом он отметил, что США необходимо предпринять меры, чтобы ускорить поставки техники и другого вооружения для Вооружённых сил Украины.