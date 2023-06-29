Вашингтон, 29 июня, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Майк Пенс заявил, что США никогда не должны отправлять свои войска на Украину, однако при этом подчеркнул необходимость увеличения объёмов поставок вооружений для ВСУ.

Gage Skidmore Майк Пенс

«Нам никогда не следует отправлять американские войска на Украину», — приводит слова кандидата в президенты Соединённых Штатов телеканал NBC News.

По словам Майка Пенса, на прошедшей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что присутствие американских военнослужащих в зоне боевых действий не является необходимым.

Кроме того, Майк Пенс обвинил администрацию Джо Байдена в недобросовестном выполнении обещаний по поставкам техники и боеприпасов для Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к организации многолетнего проекта поддержки Украины в виде поставок военной и гуманитарной помощи.

Немецкий канцлер подчеркнул, что надеется на скорейшее завершение вооружённого конфликта.