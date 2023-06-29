Вашингтон, 29 июня, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Незамедлительный перевод Украине финансовой помощи почти в 900 миллионов долларов одобрил исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Киеву. Об этом 29 июня сказано в отчётном документе организации.

МВФ

«Завершение первого обзора позволяет официальным органам немедленно получить сумму в размере 663,9 млн СПЗ (33 процента квоты, или около 890 млн долларов США)», — указано в отчетном документе фонда.

Кроме того, указывается, что несмотря на ведение боевых действий, экономика Украины демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось, после резкого спада в 2022 году. Темпы роста ВВП были повышены до 1–3% в 2023 году по мере восстановления внутреннего спроса, замедления инфляции и сильных валютных резервов на фоне стабильного валютного кризиса.

В отчёте указано, что макроэкономическая и финансовая стабильность на Украине сохранялась благодаря взвешенной политике, а также постоянной и своевременной внешней поддержке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МВФ с 2015 года для Украины уже три раза изменил свои правила кредитования. Исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин уточнил, что в последний раз фонд изменил свои правила так, чтобы дать себе возможность оказывать финансовую помощь странам, которые, по сути, пребывают в состоянии войны. До этого таким государствам кредиты от МВФ ни разу не выдавали.

Глава нацбанка Украины Андрей Пышный 3 апреля заявил, что МВФ направил Киеву первый транш в рамках новой программы финансирования. Он уточнил, что киевские власти уже получили его в размере 2,7 млрд долларов.