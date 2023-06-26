Москва, 26 июня, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) с 2015 года для Украины уже три раза изменил свои правила кредитования. Об этом 26 июня сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

Известия/Тарас Петренко

«Ради Украины фонд уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила (кредитования)», — сказал он в интервью РИА Новости.

Исполнительный директор от РФ в МВФ уточнил, что в последний раз фонд изменил свои правила так, чтобы дать себе возможность оказывать финансовую помощь странам, которые, по сути, пребывают в состоянии войны.

Можин напомнил, что до этого таким государствам кредиты о МВФ ни разу не выдавали, и отметил, что в рамках финансирования Украины большая часть общей суммы кредитов фонда в размере 15,6 млрд долларов пойдёт на погашение долгов Киева перед МВФ по боле ранним заимствованиям.

«По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе — фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля глава нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что МВФ направил Киеву первый транш в рамках новой программы финансирования. Он уточнил, что киевские власти уже получили его в размере 2,7 млрд долларов.

При этом 31 марта исполнительный совет МВФ одобрил выделение украинским властям 15,6 миллиарда долларов. Эти средства будут выделяться в рамках кредитной программы сроком на четыре года.