Киев, 3 апреля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) направил Украине первый транш в рамках новой программы финансирования. Власти страны уже получили в его размере 2,7 миллиарда долларов. Об этом 3 апреля сообщил глава нацбанка Украины Андрей Пышный.

Иван Шилов ИА REGNUM Финансирование Украины

«Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 миллиарда специальных прав заимствования, что равняется примерно 2,7 миллиарда долларов», — написал Пышный в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всего исполнительным советом МВФ 31 марта было одобрено выделение 15,6 миллиарда долларов для Украины. Финансирование производится в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ.