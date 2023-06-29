* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 29 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Правозащитную группу «Агора» (организация, признанная в РФ нежелательной) и американскую организацию «Завет церквей TCCN» (организация, признанная в РФ нежелательной) 29 июня признали в России нежелательными.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Закона о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод человека и граждан Российской Федерации, на основании решений первого заместителя генерального прокурора России», — сообщило Министерство юстиции России.

Ранее ИА Регнум сообщало о решении Генеральной прокуратуры о признании нежелательной работу правозащитной группы «Агора»*. В ведомстве сообщили, что деятельность группы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Это связано с тем, что организация акцентирует внимание общественности якобы на ущемлениях прав и свобод граждан в России, а также оказывает юридическую помощь оппозиционерам с яркой антироссийской позицией, в том числе сторонникам организаций, признанных экстремистскими.

Перед этим Минюст внёс в реестр иностранных агентов главу «Агора»* Павла Чикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Сообщается, что он создавал и распространял информационные материалы других иноагентов.

Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность «Завета церквей TCCN»*, основанной в США, из-за угрозы конституционным основам и безопасности России путём «изменения духовно-нравственных ценностей». По данным ведомства, организация также собирала средства для ВСУ. Сообщается, что под видом религиозного учения основатель «Завета»* Андрей Шаповалов создал деструктивное формирование.