Москва, 19 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность правозащитной группы «Агора», поскольку эта деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, сообщили в пресс-службе ведомства 19 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций», — отметили в Генпрокуратуре.

Информация о признании деятельности организации нежелательной направлена в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень, добавили представители ведомства.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов блогера главу «Агора» Павла Чикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Чиков* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, отметили в Минюсте.

В апреле 2023 года Генеральная прокуратура по результатам проведённой проверки признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС». Фактически деятельность этой организации направлена на установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России, отметили в ведомстве.