Москва, 29 июня, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Если прогноз аналитиков Bloomberg сбудется и мировая экономика войдёт в очередной кондратьевский суперцикл, то для России это будет означать новый скачок глобального спроса на её ресурсы, считает Андрей Колганов, писатель, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Иван Шилов ИА REGNUM График изменений экономики

В беседе с корреспондентом ИА Регнум 29 июня он рассказал, что, по мнению большинства аналитиков, мировая экономика в настоящее время находится на понижательной фазе так называемого кондратьевского цикла.

Эти циклы представляют собой сменяющиеся подъёмы и спады в мировой экономике продолжительностью 45—60 лет. Впервые были описаны в 1920-е годы Николаем Кондратьевым.

В такие периоды накапливаются предпосылки для перехода на следующий цикл. Им свойственны замедление технического прогресса, а также переход от прорывных инноваций к имитирующим. Проще говоря, люди в такие моменты продолжают либо оттачивать уже имеющиеся технологии, либо изображать появление чего-то нового, дабы получить преимущество на рынке, объяснил Колганов.

Однако когда именно человечество прекратит двигаться по нисходящей кондартьевской волне и выйдет на восходящую, учёные не знают. Как пояснил Колганов, примерно десять лет назад звучали прогнозы, что это случится в 2020–2022 годы. Но назначенные сроки миновали, а цикл не наступил. Более того, пока мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии, и никаких масштабных проектов технологического обновления производства на практике не видно.

Чем же будет отличаться жизнь человечества, вошедшего в новый суперцикл? По словам Колганова, в первую очередь речь идет об «Индустрии 4.0» (она же четвертая промышленная революция — прим. ИА Регнум). Один из её элементов — это уже известные всем нейросети. Кроме того, она предполагает роботизацию производства и удалённое управление им через систему встроенных датчиков. Иными словами, это «безлюдное производство». Ещё один элемент — обработка больших данных при помощи искусственного интеллекта. Один из примеров этого — полная автоматизация отношений между контрагентами: заказчиками, клиентами, поставщиками и так далее. Все перечисленные элементы должны действовать в комплексе, и пока ни одного такого комплекса не наблюдается ни в одной стране.

«Начало нового суперцикла принесёт России общий экономический подъём, оживление экономической конъюнктуры в мире и, соответственно, оживление спроса на сырьевые товары. Однако следует учитывать, что масштабы этого спроса будут уже не такими мощными, как в предшествовавшие суперциклы. Объясняется это тем, что современные технологии очень сильно заточены на снижение ресурсоёмкости производства, которому уже не нужно столько топлива, стали и прочего», — предупредил экономист.

Колганов рассказал, что последний раз повышательная волна начиналась в конце 1950-х и в начале 1960-х годов, когда появились новые средства сообщения и связи: телевидение, реактивная авиация, атомная энергетика, компьютеры. В производстве стали появляться новые способы обработки материалов (например, плазменное напыление).

Ранее издание Bloomberg сообщило, что уже 30 июня в мировой экономике должен начаться новый 30-летний суперцикл, первые 15 лет которого будут характеризоваться мощным скачком спроса на сырьевые продукты. Речь идёт о знаменитых кондратьевских волнах — периодически сменяющих друг друга периодах спада и подъёма мировой экономики.

Свои выводы эксперты Bloomberg обосновывают результатами анализа графиков индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые показывают, что индекс сырья, начав расти в первой половине 1990-х, стал максимальным в 2008 году, а теперь вновь спустился до значений начала 1990-х.

До этого с прогнозами выступил премьер Госсовета КНР Ли Цян, который сказал, что миру на фоне большого количества серьёзных глобальных вызовов необходимо действовать сообща. По его словам, перед человеком всё ещё стоит множество глобальных вызовов и трудностей, включая борьбу с изменением климата, проблему долговых рисков, медленного роста экономики и разрыв между богатыми и бедными. Поэтому Китай призывает развивать концепцию взаимовыгодного сотрудничества и совместно работать над решением проблем глобального характера, чтобы всеобщими усилиями помогать прогрессу человечества.