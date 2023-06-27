Пекин, 27 июня, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Человечеству на фоне большого количества серьёзных глобальных вызовов необходимо действовать сообща, так как эпоха индивидуального героизма завершилась. Об этом 27 июня премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в ходе церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума.

ТАСС/EPA/WANG Zhao Всемирный экономический форум в Китае

По словам премьера Госсовета, история развития человечества является историей постоянного преодоления различных вызовов и трудностей.

«Перед лицом серьёзных кризисов ни одна страна не может заботиться только о себе, и ни одна страна не сможет в одиночку решить все проблемы. Единство и сотрудничество — правильный путь для человечества», — сказал он.

Ли Цян указал, что на протяжении последних трёх лет все мировые государства делали титанические усилия в борьбе с вызовами пандемии коронавируса и при этом показали мощную силу солидарности и взаимопомощи всего человечества. При этом он добавил, что считает, что пандемия не станет последним для человечества кризисом в сфере общественного здравоохранения.

«Перед нами всё ещё стоит множество глобальных вызовов и трудностей, включая борьбу с изменением климата, проблему долговых рисков, медленного роста (экономики. — Прим. ред.), разрыв между богатыми и бедными», — пояснил премьер Госсовета.

Он уточнил, что ввиду того, что людские судьбы крепко связаны между собой, нужно продолжать развивать концепцию взаимовыгодного сотрудничества и совместно работать над решением проблем глобального характера, чтобы всеобщими усилиями помогать прогрессу человечества.

«Всем известно, что нынешняя эпоха — это не эпоха борьбы в одиночку, в некотором смысле эпоха индивидуального героизма прошла, нынешняя эпоха требует взаимного сотрудничества», — добавил Ли Цян.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китаю и России необходимо поддерживать стабильные отношения, чтобы защищать совместные интересы в условиях непростой международной обстановки. По его словам, последняя в данный момент является сложной и напряжённой. В этих условиях, как считает Ма Чжаосюй, необходимо следовать важному консенсусу, достигнутому ранее президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.