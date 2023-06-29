Киев, 29 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Верховная рада приняла закон, расширяющий перечень граждан Украины, подлежащих мобилизации. Об этом 29 июня сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Мобилизации будут подлежать лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1-й или 2-й групп, при условии, если у них есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать», — сообщили журналисты.

Ранее эта категория граждан имела право на отсрочку. Депутаты внесли соответствующие поправки в закон о доплатах военнослужащим. Инициаторами расширения списка подлежащих мобилизации стали представители фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Марьяна Безуглая.

О больших потерях ВСУ, которые сильно выросли в ходе попыток провести контрнаступление в течение июня, сообщали и в России, и за рубежом. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ в живой силе с 4 по 21 июня составили 13 тыс. человек.

О проблемах украинской армии заявили и на Западе. Так, американская газета Politico обратила внимание на огромные потери ВСУ. Более 15% американских бронемашин Bradley было выбито, что превратило уже «начальные этапы контрнаступления в медленный и кровавый путь», отмечала The New York Times в публикации от 26 июня.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 27 июня сообщил, ссылаясь на свои источники, что ВСУ в ходе попыток контрнаступления потеряли 15 тыс. военнослужащих убитыми и примерно столько же ранеными.