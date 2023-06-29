Москва, 29 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на Ленинградском вокзале в Москве, сообщили 29 июня в региональном управлении МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Возгорание произошло в одном из кафе (бургерной) рядом со входом в здание вокзала. Информация о пожаре поступила в 14:23 мск.

Площадь возгорания составила 20 кв. м — пожар локализовали.

В помещении на момент ЧП могли находиться люди. Находящаяся рядом станция метро «Комсомольская» работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в Ростовской области загорелся заводской склад с резиной в Аксайском районе. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

25 июня пожар вспыхнул на территории пельменного цеха в Тольятти. Сначала загорелся трансформатор, а затем огонь охватил первый и второй этажи здания. Возгорание локализовали на площади 500 кв. м.