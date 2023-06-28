Аксайский район, Ростовская область, 28 июня, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Пожар на складе с резиной произошёл в хуторе имени Ленина Аксайского района Ростовской области. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

61. mchs. gov.ru Пожар на складе

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 20:20 мск. Возгорание произошло в хуторе имени Ленина на улице Западная, 9, где располагается склад предприятия по производству резины. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

К тушению привлечены 53 человека, 19 ед. техники. Локализация пожара объявлена в 21:02 мск на площади 400 кв. метров. Ликвидация открытого горения произошла в 21:12 мск.

Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о ликвидации пожара в одном из павильонов зоопарка города Ростова-на-Дону. Площадь пожара составила 300 кв. метров, сотрудникам зоопарка удалось спасти всех животных, находившихся в павильоне.