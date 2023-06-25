Тольятти, Самарская область, 25 июня, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в здании пельменного цеха в Тольятти на площади 500 кв. метров, он локализован. Об этом сообщила 25 июня пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Сообщение о пожаре по адресу Тупиковый проезд, 42 поступило в экстренные службы в 07:44 по местному времени (06:44 мск). Пожарные подразделения привлекли по второму, повышенному рангу вызова.

Наблюдалось горение трансформатора, пламя распространилось по первому и второму этажам с выходом на кровлю.

«В 10:50 пожар локализован на площади 500 кв. метров», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что 95 человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Для тушения пожара повышенной сложности привлечены 70 человек, 23 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июня в городе Судаке в Крыму загорелось кафе, площадь пожара составила 400 кв. метров. На ликвидацию возгорания ушло более двух часов, данных о пострадавших не поступало.