Москва, 29 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Совет директоров автомобильного завода «Москвич» 29 июня назначил генеральным директором предприятия Ханса Петера Мозера, бывшего топ-менеджера компании «КамАЗ». Это сообщение опубликовали в Telegram-канале московского завода.

Сергей Карпухин/ТАСС Автомобильный завод «Москвич»

«Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, становится председателем совета директоров АО МАЗ «Москвич», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Мозер на предыдущих местах работы продемонстрировал высокие результаты, в том числе в случаях, когда нужно было отвечать на сложные вызовы.

Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм. Он много лет проработал на руководящих должностях на зарубежных и российских предприятиях. В России топ-менеджер начал работать в 2013 году, возглавив проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ». Под его руководством на предприятии выпустили грузовик нового поколения К-5 — магистральный тягач «КамАЗ-54 901».

Как сообщало ИА Регнум, завод «Москвич» образовали в ходе передачи правительству Москвы активов французского автоконцерна Renault. Переименование официально оформили в июне 2022 года. Его основным технологическим партнёром стал «КамАЗ».

В апреле 2023 года на московском заводе продемонстрировали новую модель седана «Москвич-6». Производство и продажу автомобиля планируют запустить во второй половине этого года.