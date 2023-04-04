Москва, 4 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Мэру Москвы показали на заводе «Москвич» новую модель седана «Москвич-6», сообщает 4 апреля Telegram-канал Сергея Собянина.

Сергей Карпухин/ТАСС Мэр москвы Сергей Собянин в цехе автомобильного завода «Москвич»

«Осмотрел новую модель — яркий динамичный седан Москвич 6», — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу. По его словам, производство и продажу новой модели запустят во второй половине 2023 года.

Серийная сборка под маркой «Москвич» началась в ноябре 2022 года. Сборка осуществляется на заводе, где ранее собирали автомобили Renault. Мэр отметил, что многие думали, что после ухода французской компании из России отечественный автопром закончится, но это стало ещё одним стимулом возрождения нового производства.

«Москва запускает новую модель под старым брендом «Москвич», и это историческое событие», — подчеркнул Собянин.

Сергей Карпухин/ТАСС Автомобильный завод «Москвич»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее завод «Москвич» наметил на 2023 год выпуск новых моделей автомобилей. В компании заявили, что это будут автомобили в кузове седан и кроссовер. Тогда завод объявил, что планирует продавать «Москвич 3» по цене от 1,97 миллиона рублей.