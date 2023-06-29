Кемерово, 29 июня, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения трёх подростков во время спуска с пика «Поднебесный» в Кемеровской области. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в г. Междуреченске подростков возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, 28 июня во время спуска с пика «Поднебесный» трое детей в возрасте от 13 до 15 лет ушли вперёд, однако не пришли в приют «Рыбаковский» и не выходят на связь.

Сотрудники СК, МЧС, полицейские и волонтёры ищут пропавших подростков. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения подростков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Кузбассе трое подростков из туристической группы исчезли в ходе спуска с пика «Поднебесный». Они ушли от группы вперёд и должны были выйти к лагерю, однако так там и не появились.

До этого полиция начала поиски 13-летней девочки, которая накануне ушла из оздоровительного детского лагеря «Гренада» в Красноярске и не вернулась. Поиски ребёнка осуществляют сотрудники полиции и волонтёры.