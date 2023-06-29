Красноярск, 29 июня, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Полицейские ведут поиски 13-летней девочки, ушедшей 28 июня из оздоровительного детского лагеря «Гренада» в Красноярске и не вернувшейся. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Вчера в дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от директора детского оздоровительного лагеря «Гренада» о том, что с территории ушла 13-летняя девочка и не вернулась», — говорится в сообщении.

Отмечается что после этого были созданы группы для поиска подростка из полицейских и добровольцев, также всем наружным нарядам городской полиции разослали ориентировку. Также указывается, что девочка плохо ориентируется в Красноярске.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что четырёхлетний мальчик, ранее пропавший в ЕАО, был обнаружен живым. Ребёнок ушёл из дома 28 июня, в его поисках участвовал 71 человек, включая полицейских, сотрудников МЧС, волонтёров и кинологов со служебными собаками. В ходе поисков велось обследование лесных массивов и близлежащих водоёмов.