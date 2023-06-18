Москва, 18 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Москвее у хоккеиста случайно нашли кокаин и нарколабораторию. Это произошло, когда в его квартиру вызвали наряд полиции, когда его отчим упал и повредил бедро. В процессе осмотра квартиры оперативники нашли запрещённые вещества. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Эта история началась ещё в мае, но уголовное дело за незаконный оборот наркотиков на 17-летнего хоккеиста завели только 15 июня. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 8 мая в квартиру в Зеленограде, в которой проживал парень вместе с отчимом кто-то вызвал полицию. Аноним сообщил, что там произошла драка и даже кто-то ранен. По вызову прибыли оперативники, но информация из заявления не подтвердилась.

Оказалось, что отчим хоккеиста споткнулся и упал на строительный инструмент, серьёзных травм мужчина не получил и в госпитализации не нуждался. На всякий случай оперативники решили осмотреть и другие комнаты квартиры. И в одной из них обнаружили целую нарколабораторию: электронные весы, оборудование для выращивания растений и множество пакетов с различным содержимым. Парень не стал отпираться и объяснил, что купил всё это в интернет-магазине для дальнейшей продажи. Оборудование и вещества изъяли о отправили на экспертизу. Вскоре она подтвердила, что это были наркотиками.

«В ходе выезда на вызов в квартире в Зеленограде в большом количестве были обнаружены полимерные пакетики с веществом коричневого цвета, на полу лежали пакеты с белым порошком. Также в комнате было обнаружено оборудование для выращивания растений и электронные весы. Экспертиза установила, что вещества являются наркотическими», — рассказал собеседник агентства.

Против парня завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (п.«г» ч. 4 ст 228.1 УК РФ). Следствие продолжается, предстоит выяснить, каким образом и у кого парню удалось купить вещества.

По информации оперативников, раньше 17-летний хоккеист не попадал в поле зрения полиции и несколько лет выступал за одну из команд на Кубке Москвы по хоккею.

Ранее ИА Регнум сообщал, что Чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова задержали с наркотиками в Москве.