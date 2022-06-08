Ростов-на-Дону, 8 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону подсудимый ранил пристава по пути на заседание суда. Инцидент случился утром 8 июня у здания Пролетарского районного суда.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

Как сообщает телеграм-канал 112, 48-летнего мужчину, обвиняемого за разбой, привезли на заседание в Пролетарский районный суд. Пока его вели из автозака, он смог напасть на пристава и выхватить пистолет. Конвоир был ранен в руку. Телеграм-канал Don Mash сообщает, что мужчину должны были судить за покушение на убийство.

Обстоятельства случившегося выясняются. Злоумышленник задержан. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по данному факту.