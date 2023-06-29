Вашингтон, 29 июня, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Читатели американской газеты New York Post отреагировали на заявление Белого дома о применении президентом США Джо Байденом аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна. Они начали оставлять свои комментарии под сообщением в микроблоге издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее внимание журналистов привлекли странные следы на лице американского лидера. В Белом доме пояснили, что эти отметины остаются у Байдена после использования аппарата для ИВЛ. В администрации США утверждают, что президент применяет устройство для борьбы с затруднением и задержкой дыхания во время сна с целью улучшения ночного отдыха.

Пользователь wealth_turtle назвал ситуацию со здоровьем главы государства «позором». В свою очередь, комментатор AngryRight написал, что следы от такого аппарата должны исчезать через 1,5 часа.

Читательница с ником 1971SuzieQ изучила фотографию главы Белого дома и указала на то, что отметины, оставшиеся на лице Байдена, находятся выше ушей. Она считает, что президента подключали к устройству прямо перед тем, как он вышел к публике.

Пользователь JeffreyTAlien в шутку предположил, что речь идёт не об аппарате для ИВЛ, а о «ремешке от кляпа».

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Байден заявил, что якобы страдает онкологическим заболеванием, которое появилось у него из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провёл свое детство. Президент США уточнил, что рядом с местом, где он жил находился нефтеперерабатывающий завод, который постоянно производил выбросы в атмосферу.

В середине февраля врач Белого дома Кевин О’Коннор рассказал, что президент страны здоров и может продолжать работу на своём посту. Такой вывод он сделал после проведения медицинского обследования главы государства.

20 мая бывший врач Белого дома, республиканец Ронни Джексон призвал Байдена серьёзно обсудить с медиками состояние здоровья. Он полагает, что президент не может исполнять обязанности из-за когнитивных проблем.