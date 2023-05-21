Вашингтон, 21 мая, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден должен серьёзно обсудить с медиками состояние своего здоровья, поскольку не может исполнять обязанности главы государства из-за когнитивных проблем, написал в своем микроблоге бывший врач Белого дома, член палаты представителей Конгресса США от Республиканкой партии Ронни Джексон.

Бывший врач Белого дома Джексон посоветовал Байдену серьезно поговорить с медиками о своём здоровье
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден

Он выразил мнение, что проблемы со здоровьем американского лидера угрожают национальной безопасности Соединённых Штатов. Его подержали два сенатора-демократа 90-летняя Дайэнн Файнстайн и Джон Феттерман, который перенес инсульт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Джо Байден заявил, что перенёс операцию, в ходе которой медики пытались установить, есть ли у него мозг. Глава государства рассказал, что попал в больницу после краткосрочной поездки, в ходе которой у него начались головные боли.

22 апреля газета New York Times представила результаты опроса, проведенного компанией AP-NORC среди американцев, о том, что Джо Байден не должен скрывать от общества информацию о состоянии своего здоровья в период предстоящей избирательной кампании. Авторы исследования отмечают, что следование этой позиции может помочь президенту США переизбираться в 2024 году.