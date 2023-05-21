Вашингтон, 21 мая, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден должен серьёзно обсудить с медиками состояние своего здоровья, поскольку не может исполнять обязанности главы государства из-за когнитивных проблем, написал в своем микроблоге бывший врач Белого дома, член палаты представителей Конгресса США от Республиканкой партии Ронни Джексон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он выразил мнение, что проблемы со здоровьем американского лидера угрожают национальной безопасности Соединённых Штатов. Его подержали два сенатора-демократа 90-летняя Дайэнн Файнстайн и Джон Феттерман, который перенес инсульт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Джо Байден заявил, что перенёс операцию, в ходе которой медики пытались установить, есть ли у него мозг. Глава государства рассказал, что попал в больницу после краткосрочной поездки, в ходе которой у него начались головные боли.

22 апреля газета New York Times представила результаты опроса, проведенного компанией AP-NORC среди американцев, о том, что Джо Байден не должен скрывать от общества информацию о состоянии своего здоровья в период предстоящей избирательной кампании. Авторы исследования отмечают, что следование этой позиции может помочь президенту США переизбираться в 2024 году.