Белый дом объяснил следы на лице у президента США Байдена
Белый дом объяснил происхождение отметин на лице у Байдена
Вашингтон, 28 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Аппарат для искусственной вентиляции лёгких начал использовать во время сна президент США Джозеф Байден. Об этом 28 июня сообщил журналистам представитель Белого дома.
Как уточнил представитель администрации, американский лидер в последнее время начал использовать аппарат искусственной вентиляции лёгких для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество отдыха ночью.
Пояснение представитель Белого дома сделал в связи с тем, что журналистов привлекли горизонтальные отметины, появившиеся на лице Байдена в последние дни.
По данным американских СМИ, о борьбе с апноэ и использовании аппарата для искусственной вентиляции лёгких Байден заявлял ещё в 2008 году. Апноэ — остановка дыхания во время сна, которая может появляться при разного рода заболеваниях.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден перепутал Украину с Ираком, когда комментировал обстановку в России. При этом американский лидер уже допускал аналогичную оговорку в ноябре 2022 года, выступая во Флориде. Сначала Байден заявил, что инфляция стала мировой проблемой из-за «войны в Ираке» и влияния России, но потом поправил себя, сказав, что имел в виду военные действия на территории Украины.