Вашингтон, 28 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Аппарат для искусственной вентиляции лёгких начал использовать во время сна президент США Джозеф Байден. Об этом 28 июня сообщил журналистам представитель Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Как уточнил представитель администрации, американский лидер в последнее время начал использовать аппарат искусственной вентиляции лёгких для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество отдыха ночью.

Пояснение представитель Белого дома сделал в связи с тем, что журналистов привлекли горизонтальные отметины, появившиеся на лице Байдена в последние дни.

По данным американских СМИ, о борьбе с апноэ и использовании аппарата для искусственной вентиляции лёгких Байден заявлял ещё в 2008 году. Апноэ — остановка дыхания во время сна, которая может появляться при разного рода заболеваниях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден перепутал Украину с Ираком, когда комментировал обстановку в России. При этом американский лидер уже допускал аналогичную оговорку в ноябре 2022 года, выступая во Флориде. Сначала Байден заявил, что инфляция стала мировой проблемой из-за «войны в Ираке» и влияния России, но потом поправил себя, сказав, что имел в виду военные действия на территории Украины.