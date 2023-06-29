Филадельфия, США, 29 июня, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» выбрал российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Матвей Мичков (слева) в составе СКА

61-й по счёту драфт НХЛ проходил в 2023 году с 28 по 29 июня в Нашвилле (штат Теннесси, США).

В прошлом сезоне Матвей Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги российский хоккеист принял участие в 27 матчах, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и одиннадцатью результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня пресс-служба НХЛ сообщила, что два российских хоккеиста Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в двадцатку лучших выборов на драфтах в истории Национальной хоккейной лиги. Согласно рейтингу, Дацюк расположился на 13-м месте, Фёдоров — на 19-м.