Вашингтон, 25 июня, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Российские нападающие Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в топ-20 выборов на драфтах в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 июня сообщила пресс-служба НХЛ.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Павел Дацюк

Так, Дацюк расположился на 13-м месте в рейтинге, Фёдоров — на 19-м. Первую строчку занял четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли шведский защитник Никлас Лидстрём, выбранный «Детройтом» под общим 53-м номером в 1989 году. На втором месте — шестикратный победитель плей-офф НХЛ канадский нападающий Марк Мессье, его в 1979 году под 48-м номером выбрал «Эдмонтон». Третьим стал четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадский вратарь Патрик Руа, он был выбран под 51-м номером «Монреалем».

Отмечается, что Фёдоров был выбран под общим 74-м номером «Детройтом», в его составе он трижды выиграл Кубок Стэнли. Дацюк был выбран на драфте НХЛ «Детройтом» под 171-м номером.

Уточняется, что рейтинг был составлен в честь юбилейного 60-го драфта НХЛ, который пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Его составляли 13 авторов и редакторов сайта НХЛ.

Как передавало ИА Регнум, Национальная хоккейная лига включила в Зал славы в 2023 году новых прославленных игроков, в числе которых нет представителей России. Хоккеисты РФ не попадают в Зал славы с 2020 года. Последним, кто пополнил список в 2019 году, стал защитник Сергей Зубов.

Президент России Владимир Путин 21 июня объявил благодарность трёхкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского «Динамо» Александру Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи.