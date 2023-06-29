Рабат, 29 июня, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Посла из Швеции на неопределённый срок отозвали власти Марокко на фоне акции с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба МИД королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

«Посол <…> отозван в королевство для консультаций на неопределенный срок», — уточняется в заявлении на сайте марокканского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, ему выражено осуждение и неприятие акции с сожжением священной книги мусульман, а сам инцидент назван «недопустимым действием».

Ранее ИА Регнум сообщало, что заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель назвал неуважительным и недопустимым сожжение Корана в Швеции.

Правоохранительные органы Швеции разрешили протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Ульф Яльмар Кристерссон назвал решение полиции «законным, но неуместным».

Президент РФ Владимир Путин указал, что в России глубоко уважают Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к священной книге является преступлением.