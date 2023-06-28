Херсон, 29 июня, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Проверку скважин во всех районах Херсонской области, снабжавшихся водой из Днепра, провели после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

По его словам, из 139 проверенных скважин работают меньше половины. Он отметил, что большинство населенных пунктов всё же обеспечивается водой, однако износ скважин большой.

Алексеенко уточнил, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в посёлках Великая Лепетиха и Малая Лепетиха. Глава правительства подчеркнул, что для выхода из сложившегося положения власти собираются менять насосное оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, из-за чего часть задвижек на объекте оказалась разрушена. В результате инцидента вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее с Каховской ГЭС варварским преступлением Киева. 23 июня старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, что на поверхности Днепровского лимана началось гниение воды из-за разрушения дамбы на Каховской ГЭС.

Он предупредил, что такая же ситуация ожидает и часть Чёрного моря. Вместе с тем Мухаметов добавил, что в рамках всей черноморской акватории катастрофы всё же удастся избежать.