Москва, 7 июня, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Варварским преступлением киевского режима назвал президент России Владимир Путин совершённый подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом российский лидер 7 июня заявил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

По словам Путина, с подачи западных кураторов в Киеве продолжают делать опасную ставку на эскалацию конфликта, совершают военные преступления, организуют диверсии, открыто используя террористические методы.

«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — добавил президент России.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову оказать помощь людям, оказавшимся в зоне затопления в Херсонской области, а также провести работу по ликвидации последствий бедствия.

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки были разрушены 11 из 28 пролётов. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Всего из затопленных населённых пунктов Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек.