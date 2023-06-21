Киев, 28 июня, 2023, 19:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день обучение в европейских странах прошли 24 тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 июня заявил командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

При этом, отметило «Военное обозрение», факт обучения в каком-либо германском или нидерландском учебном центре ещё не гарантирует наличия качественных знаний и навыков по воинским дисциплинам. Издание напомнило, что украинских военнослужащих чаще всего готовили на скорую руку и это очень хорошо заметно по потерям бронетехники западного производства, которую как раз и эксплуатировали подготовленные в Европе командиры и механики-водители.

Как сообщало ИА Регнум, согласно информации французской газеты Le Monde, французские военные инструкторы обучили порядка 2 тыс. военнослужащих ВСУ на краткосрочных курсах. Они добавили, что после провала украинского контрнаступления многие стали рассказывать о плохой подготовке военнослужащих. Курсы длились от трёх недель до двух месяцев. Считалось, что этого будет достаточно для обучения.

Как признался один из инструкторов, дисциплина у обучающихся была плохой, что проявлялось во время учебных заданий. По его словам, они бросались вперёд, как стадо, и громко кричали. На подготовку привозили украинских военных разного возраста: от молодых до 50-летних мужчин. Также были женщины.

Офицер запаса польской армии Петр Павелка рассказал о том, что насильно призванные в ряды ВСУ украинцы не проявляют заинтересованности на тренировках в Польше. Им безразлично дальнейшее их местонахождение после учёбы. Это является одной из причин, почему украинцы не заботятся о технике, иногда и вовсе повреждают её, вызывая тем самым недовольство польских военных.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал страны, где военнослужащие ВСУ, которых Киев направил атаковать позиции Вооружённых сил России в начале июня, проходили обучение. Это Испания, Дания и Великобритания.

В начале июня президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон объявили о готовности Киева и Парижа разработать рамочные условия подготовки пилотов боевых самолётов ВСУ. Об этом они договорились в Кишинёве на полях саммита ЕС. Конечное решение по указанной программе планируется принять на следующей встрече стран — участниц инициативы. Местом проведения мероприятия станет американская авиабаза Рамштайн в ФРГ.