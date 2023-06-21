Варшава, 21 июня, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Насильно призванные в ряды ВСУ украинцы не проявляют заинтересованности на тренировках в Польше, рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обучением украинцев в Польше занимается множество подразделений. В поведении «призванных насильно» солдат ВСУ заметно безразличие. Им всё равно на дальнейшее их местонахождение после учёбы. Это является одной из причин, почему украинцы не заботятся о технике, иногда и вовсе повреждая её, вызывая тем самым недовольство польских военных, добавил офицер.

Павелка предположил, что некоторые из украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести себе ранения, чтобы не возвращаться на войну.

Ранее ИА Регнум передавало, военнослужащие ВСУ в ходе обучения управлению танками Leopard 2A4 в Польше допустили столкновение двух таких бронемашин, у одной из которых оказалась оторвана башня. Это произошло из-за того, что один из танков заехал на броню другого. Подобного неумелого управления техникой польские инструкторы не смогли вспомнить.

Во Франции на подготовку бойцов ВСУ отводилось от трёх недель до двух месяцев. Дисциплина у обучающихся была плохой, что проявлялось во время учебных заданий. Имевшие опыт военные опасались беспилотников, постоянно смотрели в небо, а также искали укрытие. Инструкторов удивило желание обучающихся научиться окопному бою и стрелять с расстояния 200 метров. Преподаватели решили, что это остатки советского опыта ведения войн.