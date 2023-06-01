Кишинёв, 2 июня, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон объявили о готовности Киева и Парижа разработать рамочные условии подготовки пилотов боевых самолетов ВСУ, сообщил украинский лидер в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом они договорились в Кишинёве на полях саммита ЕС. По словам президента Украины, речь идёт о подтверждении договорённостей с Макроном, которые были достигнуты ещё в ходе их двусторонней встречи в Париже.

Украинский лидер также уточнил, что он и французский глава дали поручения министрам обороны стран совместно подготовить соответствующую программу обучения пилотов. Документ должен состоять из конкретных пунктов по объемам работ и описывать механизмы тренировки.

Конечное решение по указанной программе планируется принять на следующей встрече стран-участниц инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации. Местом проведения меропрития стнет американкская авиабаза Рамштайн в ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания намерена начать подготовку украинских военных пилотов уже этим летом. 25 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что пилотам ВСУ разрешат совершать тренировочные полёты на шведских истребителях JAS Gripen.

При этом он подчеркнул, что Стокгольм не собирается передавать Киеву эти боевые машины, поскольку они необходимы для обороны королевства.