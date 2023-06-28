Москва, 28 июня, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл по телефону переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Патрушев также обсудил с коллегой последние события, которые произошли в России. Стороны договорились, что будут продолжать доверительный диалог в будущем.

Ранее Патрушев принял главнокомандующего Силами правопорядка Ирана бригадного генерала Ахмада Реза Радана, прибывшего в Москву. Они обсудили взаимодействие в сфере безопасности.