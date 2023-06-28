Архаринский район, Амурская область, 28 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Заблудившийся в тайге в Архаринском районе Приамурья мальчик встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей. Об этом сообщила РИА Новости волонтёр поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник.

Кадр из видео. Потерявшемуся в приамурской тайге мальчику спасла жизнь собака. 2023. Россия

«В глубине тайги есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь», — рассказала Веретельник.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816269" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Потерявшемуся в приамурской тайге мальчику спасла жизнь собака

Волонтёр сообщила, что в 700 метрах от того места, где укрывался мальчик, спасатели обнаружили берлогу, где была медведица с медвежатами. Собака не оставляла ребёнка, пока его не обнаружили спасатели. Когда его нашли, мальчик спал на ней под кустом.

Как сообщало ИА Регнум, потерявшегося мальчика в Приамурье нашли сегодня, 28 июня. Он пропал накануне, отстал от отца во время охоты в районе реки Малый Урил.

Для поисков ребёнка привлекали вертолёт, частный самолёт, а также водный транспорт. Лес прочёсывали 68 человек. Они применяли беспилотники и квадроциклы.