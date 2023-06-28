Архаринский район, Амурская область, 28 июня, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Десятилетнего мальчика, который пропал в тайге в Амурской области, нашли. Ребёнок жив, заявила 28 июня глава поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Позвонил лётчик частного самолёта, — процитировало Шалашову РИА Новости. — Сказал, что нашли, нашли спасатели на вездеходе».

Как сообщало ИА Регнум, десятилетний житель Амурской области потерялся в Архаринском районе в районе реки Малый Урил накануне, 27 июня. Как рассказал его отец, во время охоты ребёнок в тайге отошёл и потерялся.

В МЧС сообщили о поисках ребёнка при участии экипажа вертолёта и частного самолёта. Также в поисковой операции задействовали беспилотники и квадрациклы. Поиски мальчика вели 68 человек.