Москва, 28 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Российская сторона будет добиваться экстрадиции из Казахстана главы департамента компании по защите от кибератак F. A. C. C. T. Никиты Кислицина. Об этом 28 июня сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Кадр из видео Никита Кислицин

Как сообщили в F. A. C. C. T., сотрудника, отвечающего за развитие бизнеса в сфере сетевой безопасности, задержали 22 июня в Казахстане. По утверждению компании, задержание не связано с его нынешней деятельностью в F. A. C. C. T.

«По имеющейся у нас информации, претензии к Кислицину <…> связаны с кейсом более чем десятилетней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем», ― говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

С 2006 по 2012 год Кислицин был известным журналистом и главным редактором «Хакера», ежемесячного журнала, посвящённого вопросам информационной безопасности, программированию и администрированию компьютерных сетей.

Сейчас Кислицин временно находится под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США. Никаких вопросов у правоохранителей к компании F. A. C. C. T. нет, работа продолжается в прежнем режиме.

В компании убеждены, что законных оснований для задержания Кислицина на территории Казахстана нет. В F. A. C. C. T. добавили, что наняли адвокатов, которые оказывают сотруднику всю необходимую помощь, а также обратились в Генеральное консульство России в Казахстане для содействия в защите задержанного.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня МВД объявило начальника департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) F. A. C. C. T. Кислицина в розыск по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

В тот же день Тверской суд Москвы заочно арестовал главу одного из подразделений компании F. A. C. C. T. на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.