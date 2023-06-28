Москва, 28 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте главы одного из подразделений компании F. A. C. C. T. Никиты Кислицына. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе суда.

Кадр из видео Никита Кислицын

«Суд избрал заочный арест в отношении Кислицына на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — привело слова представителя суда издание «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД объявило начальника департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) F. A. C. C. T. Кислицына в розыск по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

При этом 20 апреля компания по безопасности Group-IB заявила, что останется работать в России под названием F. A. C. C. T., использование бренда компании и её торговых марок закончится до конца 2023 года. Под новым названием компания также продолжала бороться с киберпреступностью в России и создавать технологии для предотвращения кибератак.

Также 2 июня ФСБ утвердила порядок мониторинга киберзащищённости информационных ресурсов госорганов, госкорпораций и подключённых к интернету стратегических предприятий. Функцию проверки киберзащищённости госучреждений и организаций возложили на Центр защиты информации и специальной связи ФСБ и территориальные органы безопасности.