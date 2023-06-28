Москва, 28 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В России в розыск объявили главу департамента компании F. A. C. C. T. Об этом 28 июня сообщили в правоохранительных органах.

Известия/Зураб Джавахадзе

Как уточнили в беседе с ТАСС в правоохранительном ведомстве, речь идёт о руководителе департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F. A. C. C. T. Никите Кислицине.

Уточняется, что его разыскивают в рамках уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой законом информации.

Следствие настаивает на аресте Кислицина. Других подробностей не приводится.

Компания по безопасности Group-IB 20 апреля 2023 года сообщила, что продолжит работу на российском рынке под названием F. A. С. С. T. На территории России использование бренда Group-IB и торговых марок компании полностью завершится до конца 2023 года. Цель F. A. С. С. T. остаётся прежней, как и у Group-IB ― борьба с киберпреступностью в России и разработка технологий для предотвращения кибератак.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня ФСБ утвердила порядок мониторинга киберзащищённости информационных ресурсов, принадлежащих государственным органам, госкорпорациям и стратегическим предприятиям, а также подключенным к Сети. Проверять киберзащищённость госучреждений и организаций поручили Центру защиты информации и специальной связи ФСБ и территориальным органам безопасности.