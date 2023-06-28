Москва, 28 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. С вечера 28 июня до вечера 29 июня в Москве ожидаются ливни с грозами и градом, а также порывы ветра скоростью до 17 м/с. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Дарья Драй ИА Регнум

«В период с 19:00 28 июня до 02:00 29 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 09:00 до 21:00 29 июня в столице возможны ливни, в части районов города — грозы с градом, и порывы ветра со скоростью до 17 м/с.

Ввиду этого в ведомстве рекомендовали парковать автотранспорт вдали от деревьев, во время движения по улице стараться обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидаются сильные дожди. По его словам, их стоит ждать в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что серьёзных погодных катаклизмов нынешним летом в России ждать не стоит. Он уточнил, что температура воздуха до +40 °C, о возможности которой ранее заявляли климатологи, может наблюдаться только точечно и крайне редко.