Анкара, 23 января, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Шведские власти допустили сожжение Корана в Стокгольме перед посольством Турции, поэтому они могут не ждать, что Анкара поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом 23 января заявил в обращении к согражданам турецкий президент Тайип Эрдоган.

Zuma/TASS Реджеп Эрдоган

«Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО», — сказал Эрдоган.

Он также обвинил Стокгольм в «благосклонности» к террористической организации, которая является «врагом ислама». Турецкий лидер посоветовал властям Швеции доверить защиту своей страны этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в ходе согласованной акции в Стокгольме сжёг Коран. Ранее Анкара требовала от Швеции выдать ряд членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической.