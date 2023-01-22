Москва, 22 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Актом недопустимого вандализма назвал сожжение Корана в Швеции у посольства Турции председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда.

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Легойда и патриарх Кирилл

«Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов сказал, что акт сожжения священной для мусульман книги — Корана в столице Швеции является сатанизмом. Шведские власти должны отреагировать на произошедшее и призвать его участников к ответу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стокгольме, столице Швеции, во время демонстрации, связанной со вступлением Швеции в НАТО и проблемами с ратификацией Турцией шведской заявки, датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан сжёг Коран возле посольства Турции. При этом полиция разрешила ему подобные действия.

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