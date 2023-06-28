Москва, 28 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В мусульманский праздник Курбан-байрам 28 июня президент России Владимир Путин поздравил представителей мусульманской общины России, отметив, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», — говорится в послании президента.

Путин отметил, что мусульманская община играет большую роль в жизни России и вносит вклад в сохранение семейных ценностей и упрочнение межнационального и религиозного мира. Также глава государства напомнил о мужестве российских мусульман в ходе СВО.

Позднее в этот день Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Российский лидер поздравил короля и весь бахрейнский народ, сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в своём поздравлении отметил, что Курбан-байрам своей историей объединяет представителей авраамических религий и напоминает о сострадании, широкой благотворительной помощи бедным и нуждающимся.

«Ислам является одной из традиционных конфессий России, а мусульманская община играет значимую роль в российском обществе, вносит существенный вклад в российскую культуру. Как и христианство, традиционный ислам популяризирует высокие нравственные идеалы, учит благородству и милосердию, проповедует добро и мир», — подчеркнул в своём Telegram-канале сенатор и председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В Нижегородской области Курбан-байрам отмечают многие столетия.

«Веками здесь бок о бок в мире и согласии живут представители разных национальностей и конфессий», — поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщало ИА Регнум, исламский праздник окончания хаджа — Ид аль-адха — в России больше известен под тюркским названием Курбан-байрам. В мечетях Москвы и Подмосковья он пройдёт без ограничений.

Вместе с тем считается, что каждый правоверный обязан отправиться в паломничество, если у него имеется такая возможность. Рекордное число паломников после пандемии коронавируса прибыло на хадж в Саудовскую Аравию. Традиционное паломничество в священные города ислама Мекку и Медину собрало около 2 млн мусульман из 160 стран, отмечает англоязычная газета из ОАЭ The National.

Накануне, 27 июня, в ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Эр-Рияда, российский президент также попросил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда поздравить народ Саудовской Аравии и хранителя двух святынь короля Сальмана с праздником Курбан-байрам.