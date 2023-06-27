Москва, 27 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом двусторонние отношения и ряд других важных вопросов, сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Алексей Дружинин Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

В ходе телефонных переговоров, которые состоялись по инициативе Эр-Рияда, участники беседы обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.

«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед ибн Салман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сообщили в Кремле.

Со своей стороны президент России попросил собеседника поздравить народ Саудовской Аравии и Хранителя двух святынь Короля Сальмана с праздником Курбан-байрам.

Как сообщало ИА Регнум, попытку вооружённого мятежа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в ночь на 24 июня. Подконтрольные ему силы вошли в Ростов-на-Дону, часть двинулась колонной в сторону Москвы.

В связи со случившимся Путин выступил с видеообращением, осудив произошедшее и назвав действия Пригожина попыткой мятежа.

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили вечером 24 июня, что в ходе переговоров с Пригожиным он договорился о том, что вооружённые формирования прекратят движение по территории России.

Путин 27 июня выступил перед силовиками, которые остановили попытку мятежа. В мероприятии на Соборной площади в Кремле участвовали свыше двух с половиной тысяч человек.