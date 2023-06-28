Луганск, 28 июня, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Украинские войска снизили свою активность на луганском направлении. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«На луганском тактическом направлении наблюдается общая усталость украинских войск», — написал он.

Эксперт уточнил, что на всей протяжённости линии боевого соприкосновения в течение последнего времени отмечается снижение активности ВСУ, и добавил, что, по его мнению, это связано с большими потерями украинской армии и снижением наступательного потенциала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов рассказал, что российские войска отбили атаку украинской армии на запорожском направлении. Он уточнил, что в результате этого ВСУ потеряли БМП, боевую бронированную машину и часть личного состава.

До этого глава пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский рассказал, что артиллерия ВС России сорвала три попытки ротации украинских войск на купянском направлении. По его словам, ударами тактической авиации было нанесено поражение живой силе и бронетехнике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.