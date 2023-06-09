Москва, 9 июня, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора, опубликованного 9 июня по итогам заседания совета директоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные и ценовые остаются на повышенном уровне.

В регуляторе подчеркнули, что экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что в существенной степени отражает активное восстановление внутреннего спроса.

В ЦБ резюмировали, что баланс рисков ещё больше сместился в сторону проинфляционных. На это влияют ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

Регулятор допустил, что на ближайших заседаниях ключевая ставка может быть повышена для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году. Согласно прогнозу, годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024-м.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика в 2024 году вернётся к докризисному уровню. Этому будет способствовать постепенное замещение внешнего спроса внутренним, отметила она.

Согласно докладу Банка России о денежно-кредитной политике, в 2023 году основой роста экономики России стал потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые активно производятся и сейчас.