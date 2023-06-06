Москва, 6 июня, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Новые автомобили, ввезённые в Россию по параллельному импорту, могут до конца года вырасти в цене на 30%. Об этом основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль рассказал «Российской газете».

Дарья Драй ИА REGNUM Иномарки

Он отметил, что рост прайсов ожидается из-за волатильности курса валют и увеличения таможенных расходов. К осени, отмечает издание, в стране будут распроданы все иномарки, закупленные по более выгодному курсу. Поступающие в автосалоны партии будут стоить на 15–20% дороже.

В случае, если российские автозаводы увеличат выпуск, курс валют стабилизуется, а объёмы параллельного импорта увеличатся хотя бы до 30%, критичного провала отечественного авторынка в этом году не будет, добавил Мигаль.

По словам эксперта, предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет. На прайсы влияет не только курс валют, но и нарастающие сложности с процессом оплаты европейских автомобилей, и подорожание логистики.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич спрогнозировал не только рост цен на новые авто к концу года, но и сокращение объёмов параллельного импорта до ограниченного количества премиальных моделей, заказанных клиентами.

Как сообщало ИА Регнум, продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза (до 72,2 тыс. единиц) по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такие данные привело агентство «Автостат». Первое место по объёмам продаж заняла продукция АвтоВАЗа, затем идут китайские автомобили Chery и Haval.